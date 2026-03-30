Що відомо про ситуацію на Кубі?
Москва уточнила, що наразі Росія працює над тим, щоб продовжувати постачання на Кубу, повідомляє Reuters.
Зауважимо, ще в неділю Трамп висловив співчуття кубинцям. Американський президент вказав, що він змінює формат нафтової блокади Куби. Він не проти, аби якась з країн – у тому числі Росія – постачала нафту на острів, повідомляє Reuters.
За словами президента Мігеля Діаса-Канеля, Куба вже три місяці не отримувала нафтовий танкер, а енергетична криза призвела до відключення електроенергії по всій країні, де проживає 10 мільйонів людей. Представники охорони здоров'я кажуть, що криза збільшила ризик смертності для онкохворих, особливо дітей,
– вказує видання.
Важливо! Після комуністичної революції 1959 року Куба стала залежною від СРСР. Йдеться, зокрема, про постачання нафти, мазуту та дизелю для виробництва електроенергії.
Цікавий нюанс полягає в тому, що Росія наголошує на попередньому обговоренні постачань російської нафти на Кубу під час переговорів з США.
У тій відчайдушній ситуації, в якій зараз опинилися кубинці, це, звичайно, не може залишити нас байдужими, тому ми продовжуватимемо над цим працювати,
– каже речник президента Росії Дмитро Пєсков.
Дані відстеження суден LSEG показують, що російський танкер вийшов з російського порту Приморськ у Балтійському морі 8 березня. Сьогодні судно прибуло до північного узбережжя Куби.
Яка наразі ситуація на Кубі?
Венесуельська нафта перестала надходити на Кубу після того, як американський уряд захопив венесуельського лідера – Мадуро. Згодом Трамп погрожував ввести жорсткі тарифи, якщо якась країна здійснюватиме постачання кубинську територію. Після цього, транспортування припинила Мексика.