Какова ситуация с нефтяной блокадой Кубы?

Заявление Трампа прозвучало на фоне того, что российский танкер приблизился к кубинскому порту, сообщает Reuters.

Как показывают данные отслеживания, это российское судно находится под санкциями. Оно является частью – "теневого флота".

Этот танкер прибыл в порт в понедельник. Фактически, судно является спасательным кругом для Кубы, страдающей от нефтяной блокады.

Согласно данным мониторинга судов LSEG, судно "Анатолий Колодкин" вышло из российского порта Приморск, перевозя около 650 000 баррелей сырой нефти. В других сообщениях говорится о том, что на борту судна было 730 000 баррелей,

– указывает издание.

Трамп выразил соболезнования кубинцам. Американский президент также указал, что страна происхождения судна не имеет значения.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Куба кончилась. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат ли они корабль нефти, это не будет иметь значения. Я бы предпочел впустить ее, или Россию, или кого-то другого, потому что людям нужно тепло, охлаждение и все остальное, что нужно.

Также Трамп указал, что он обратит больше внимания на Кубу позже. Это произойдет тогда, когда будет заключено соглашение с Ираном.

Заметим, что возможность России поставлять нефть в разные страны, связана с ослаблением санкций. Эти изменения утвердили США, сообщает Reuters. Напомним, согласно решению американского правительства, теперь страны могут покупать российскую нефть, застрявшую в море.

