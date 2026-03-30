Какова ситуация с нефтяной блокадой Кубы?
Заявление Трампа прозвучало на фоне того, что российский танкер приблизился к кубинскому порту, сообщает Reuters.
Как показывают данные отслеживания, это российское судно находится под санкциями. Оно является частью – "теневого флота".
Этот танкер прибыл в порт в понедельник. Фактически, судно является спасательным кругом для Кубы, страдающей от нефтяной блокады.
Согласно данным мониторинга судов LSEG, судно "Анатолий Колодкин" вышло из российского порта Приморск, перевозя около 650 000 баррелей сырой нефти. В других сообщениях говорится о том, что на борту судна было 730 000 баррелей,
– указывает издание.
Трамп выразил соболезнования кубинцам. Американский президент также указал, что страна происхождения судна не имеет значения.
Куба кончилась. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат ли они корабль нефти, это не будет иметь значения. Я бы предпочел впустить ее, или Россию, или кого-то другого, потому что людям нужно тепло, охлаждение и все остальное, что нужно.
Также Трамп указал, что он обратит больше внимания на Кубу позже. Это произойдет тогда, когда будет заключено соглашение с Ираном.
Заметим, что возможность России поставлять нефть в разные страны, связана с ослаблением санкций. Эти изменения утвердили США, сообщает Reuters. Напомним, согласно решению американского правительства, теперь страны могут покупать российскую нефть, застрявшую в море.
Что важно знать о нефтяной блокаде Кубы?
Экспорт венесуэльской нефти на Кубу прекратился. Это произошло после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Более того, тогда Трамп пригрозил ввести жесткие тарифы против любой страны, что решит поставлять нефть на Кубу. Это повлияло на Мексику, она остановила экспорт на кубинскую территорию.
После того, как 3 месяца не было нефтяных танкеров, на Кубе обострился энергетический кризис. На острове происходят отключения электроэнергии, строгое нормирование бензина.