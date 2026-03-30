Какова сейчас ситуация с нефтью?
Сейчас рынок не ожидает, что война на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, сообщает Reuters.
Интересно! Как показывает статистика, в этом месяце Brent подорожала почти на 59%. Это самый стремительный месячный скачок.
Рынок практически отверг перспективу переговорного завершения войны, несмотря на заявления Трампа о продолжающихся "прямых и косвенных" переговорах с Ираном, и готовится к резкой эскалации военных действий, что является оптимистичным сигналом для сырой нефти, с огромной неопределенностью относительно времени и характера результата,
– указывает основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хари.
Заметим, Трамп сообщал, что США и Иран проводят встречи. Они происходят прямо и косвенно.
Иран эту информацию не подтверждает. К тому же:
- на Ближний Восток прибыло больше американских военных;
- а израильские военные сообщили о проведении атак на инфраструктуру иранского правительства.
Какая сегодня стоимость нефти?
Кроме приведенных выше факторов, цена нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сегодня расценки изменились так:
- Нефть марки Brent имеет цену – 115,63 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 101,57 доллара за баррель.
- Российская Urals – 109,69 доллара за баррель
Что важно знать о ситуации на Ближнем Востоке?
Война на Ближнем Востоке началась еще 28 февраля. Ранее она распространялась именно на Персидский залив и создавала значительные трудности, по прохождению через Ормузский пролив. Однако теперь ситуация стала более напряженная. Фактически, сейчас конфликт распространился на Красное море. К тому же он коснулся Баб-эль-Мандебского пролива, а он является – одним из важнейших в мире узких пунктов для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
Для понимания, Саудовская Аравия "перенесла" свой нефтяной экспорт из Ормузского пролива в порт Янбу в Красном море. Аналитики говорят, что, если будет нарушен и этот путь, то указанную нефть направят в египетский Суэцко-Средиземноморский трубопровод (SUMED).