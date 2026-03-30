Что известно о ситуации на Кубе?
Москва уточнила, что сейчас Россия работает над тем, чтобы продолжать поставки на Кубу, сообщает Reuters.
Заметим, еще в воскресенье Трамп выразил соболезнования кубинцам. Американский президент указал, что он меняет формат нефтяной блокады Кубы. Он не против, чтобы какая-то из стран – в том числе Россия – поставляла нефть на остров, сообщает Reuters.
По словам президента Мигеля Диаса-Канеля, Куба уже три месяца не получала нефтяной танкер, а энергетический кризис привел к отключению электроэнергии по всей стране, где проживает 10 миллионов человек. Представители здравоохранения говорят, что кризис увеличил риск смертности для онкобольных, особенно детей,
– указывает издание.
Важно! После коммунистической революции 1959 года Куба стала зависимой от СССР. Речь идет, в частности, о поставках нефти, мазута и дизеля для производства электроэнергии.
Интересный нюанс заключается в том, что Россия отмечает предварительное обсуждение поставок российской нефти на Кубу во время переговоров с США.
В той отчаянной ситуации, в которой сейчас оказались кубинцы, это, конечно, не может оставить нас равнодушными, поэтому мы будем продолжать над этим работать,
– говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Данные отслеживания судов LSEG показывают, что российский танкер вышел из российского порта Приморск в Балтийском море 8 марта. Сегодня судно прибыло к северному побережью Кубы.
Какова сейчас ситуация на Кубе?
На Кубе чрезвычайно сложная ситуация из-за нефтяной блокады США. Заметим, что на остров танкеры с нефтью не прибывали в течение последних 3 месяцев.
Венесуэльская нефть перестала поступать на Кубу после того, как американское правительство захватило венесуэльского лидера – Мадуро. Впоследствии Трамп угрожал ввести жесткие тарифы, если какая-то страна будет осуществлять поставки на кубинскую территорию. После этого, транспортировку прекратила Мексика.