Дорожает несмотря ни на что: почему стоимость нефти снова пошла вверх
- Цены на нефть выросли более чем на 1% из-за возможных санкций против России после обстрела Украины.
- ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи нефти с октября на 137 000 баррелей в день, что меньше чем раньше.
8 сентября цены на нефть выросли в среднем более чем на 1%, если сравнивать с показателями в конце прошлой недели. На это увеличение в первую очередь повлияла вероятность введения новых санкций против России из-за массированного обстрела Украины.
Почему дорожает нефть?
Стоимость нефти West Texas Intermediate и Brent упала более чем на 2% в пятницу из-за слабого отчета о занятости в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
А в воскресенье ОПЕК+: члены организации и их союзники, в частности, Россия, договорились о дальнейшем увеличении добычи нефти. Речь идет о планах с октября.
ОПЕК+ увеличивает добычу с апреля после лет сокращений для поддержки рынка нефти, но последнее решение стало неожиданностью на фоне вероятного избытка нефти в зимние месяцы в северном полушарии,
– отмечает Reuters.
Согласно решению ОПЕК+, добыча с октября вырастет на 137 000 баррелей в день. Это значительно меньше чем ежемесячное увеличение ранее:
- примерно на 555 000 баррелей в день в сентябре и августе;
- ориентировочно 411 000 баррелей в день в июле и июне.
Рынок нефти получил поддержку благодаря облегчению после скромного роста добычи ОПЕК+ и технического восстановления после снижения на прошлой неделе,
– отмечает Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.
Обратите внимание! Тошиатака добавляет, что увеличение добычи ОПЕК+ уже было учтено, еще в показателях с прошлой недели.
Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?
8 сентября нефть марки Brent достигла 66,69 доллара за баррель, WTI – 63,04 долларов за баррель, Urals – 59,02 доллара за баррель.
ЕС установил новый ценовой потолок для российской нефти – 47,6 доллара за баррель. Эта предельная цена действует с 3 сентября. К этим ограничениям уже присоединились Швейцария, Канада и Великобритания.
Индия планирует продолжать покупать российскую нефть. Свое решение страна объяснила финансовой выгодой от такого сотрудничества.