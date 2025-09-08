8 вересня ціни на нафту зросли в середньому більш як на 1%, якщо порівнювати з показниками в кінці минулого тижня. На це збільшення першочергово вплинула імовірність введення нових санкцій проти Росії через масований обстріл України.

Чому дорожчає нафта?

Вартість нафти West Texas Intermediate та Brent впала на понад 2% у п'ятницю через слабкий звіт про зайнятість у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Ситуація лише "покращується": що насправді відбувається у банківському секторі Росії

А у неділю ОПЕК+: члени організації та їх союзники, зокрема, Росія, домовились про подальше збільшення видобутку нафти. Йдеться про плани з жовтня.

ОПЕК+ збільшує видобуток з квітня після років скорочень для підтримки ринку нафти, але останнє рішення стало несподіванкою на тлі ймовірного надлишку нафти в зимові місяці в північній півкулі,

– зазначає Reuters.

Згідно з рішенням ОПЕК+, видобуток з жовтня зросте на 137 000 барелів на день. Це значно менше ніж щомісячне збільшення раніше:

приблизно на 555 000 барелів на день у вересні та серпні;

орієнтовно 411 000 барелів на день у липні та червні.

Ринок нафти отримав підтримку завдяки полегшенню після скромного зростання видобутку ОПЕК+ та технічному відновленню після зниження минулого тижня,

– наголошує Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Зверніть увагу! Тошіатака додає, що збільшення видобутку ОПЕК+ уже було враховано, ще в показниках з минулого тижня.

Яка ситуація з нафтою у світі зараз?