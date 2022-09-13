Сколько стоят самые известные марки нефти

На 13 сентября цена нефти под маркой Brent колеблется на уровне 94,95 доллара за баррель. С начала торгового дня нефть подорожала на 1,01%. По сравнению с предыдущим днем ​​она выросла в цене на 0,84 доллара , согласно данным Finance! Yahoo .

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Контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 88,79 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ​​ранее, нефть WTI подорожала на 0,95 доллара . С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 1,15% .

Согласно Bloomberg , стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 95,02 доллара за баррель (+ 0,95 доллара),

баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 88,79 доллара (+ 0,92 доллара).

Цены на нефть пошли вверх из-за опасений относительно предложения. Они играют на рынке немаловажную роль, ведь приближается зимний период. Это нивелирует фактор понижения спроса в Китае. Именно эта страна – один из крупнейших мировых импортеров сырой нефти. Как и влияние на рынок дальнейшего повышения процентных ставок в США и Европе, сообщает Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть :