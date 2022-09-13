Скільки коштують найвідоміші марки нафти
Станом на 13 вересня ціна нафти під маркою Brent коливається на рівні 94,95 долара за барель. З початку торгового дня нафта подорожчала на 1,01%. У порівнянні з попереднім днем вона зросла в ціні на 0,84 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 88,79 долара за барель. Порівняно з даними торгів днем раніше, нафта WTI подорожчала на 0,95 долара. З початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 1,15%.
Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 95,02 долара за барель (+ 0,95 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною у 88,79 долара (+ 0,92 долара).
Ціни на нафту пішли вгору через побоювання щодо пропозиції. Вони відіграють на ринку важливу роль, адже наближається зимовий період. Це нівелює фактор зниження попиту в Китаї. Саме ця країна є одним із найбільших світових імпортерів сирої нафти. Як і вплив на ринок подальшого підвищення процентних ставок у США та Європі, інформує Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.