Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Станом на 13 вересня ціна нафти під маркою Brent коливається на рівні 94,95 долара за барель. З початку торгового дня нафта подорожчала на 1,01%. У порівнянні з попереднім днем вона зросла в ціні на 0,84 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 88,79 долара за барель. Порівняно з даними торгів днем раніше, нафта WTI подорожчала на 0,95 долара. З початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 1,15%.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 95,02 долара за барель (+ 0,95 долара),

за барель (+ 0,95 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 88,79 долара (+ 0,92 долара).

Ціни на нафту пішли вгору через побоювання щодо пропозиції. Вони відіграють на ринку важливу роль, адже наближається зимовий період. Це нівелює фактор зниження попиту в Китаї. Саме ця країна є одним із найбільших світових імпортерів сирої нафти. Як і вплив на ринок подальшого підвищення процентних ставок у США та Європі, інформує Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту: