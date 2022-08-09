Цены пошли вверх, а динамика отрицательная: что происходит с нефтью
На рынке нефти зафиксировали интересную динамику. Сколько стоят самые известные марки нефти – Brent и WTI. Как изменились цены за день и что происходит на рынке – читайте далее.
Сколько стоят эталонные марки нефти
Нефть Brent по состоянию на 9 августа 2022 года торгуется на уровне 95,44 доллара за баррель, что на 1,17 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торгов эта нефть подешевела на 1,25%, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время, сентябрьские контракты на американскую нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 89,59 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 1,07 доллара стоит больше. Но с начала торговой сессии эта марка показывает отрицательную динамику и потеряла 1,29%. В то же время по данным Bloomberg, цена нефти составляет:
- марка Brent торгуется на уровне 95,48 доллара за баррель (+1,1 доллара);
- баррель нефти WTI стоит 89,47 доллара США (+1,04 доллара).
Цены на нефть по состоянию на 8 августа колебались на уровне, близком к многомесячному минимуму. Это объясняют тем, что на рынке все большую роль играют страхи относительно рецессии. Это негативно влияет на перспективы спроса, а новые данные показывают более медленное возобновление импорта нефти в Китай за июль, пишет CNBC.
Сценарии развития событий для рынка нефти
Риск потенциальной рецессии – это один из важных факторов на рынке сегодня. Эксперты прогнозируют динамику цен на нефть с учетом различных сценариев относительно рецессии:
- В Goldman Sachs говорят о том, что стоимость нефти Brent может вырасти до 140 долларов за баррель уже этим летом. Это при условии, что рецессия не наступит.
- Тогда как Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подорожать до 150 долларов и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.
- Если же рецессия все-таки наступит, ожидают, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это напрямую повлияет на спрос.
- Это прогноз компании Citigroup, которую кстати привлекли к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.
США и нефть из россии
В США также добавили, что динамика на рынке нефти зависит от санкций против россии. Речь идет о нефти. После начала полномасштабного вторжения в Украину страны Европы и еще ряд государств начали процесс изменения формата сотрудничества в этом секторе с государством-агрессором.
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Официальный Вашингтон считает, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся установить потолок для цены на сырье из государства-агрессора – россии.
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