Цены пошли вверх, а динамика отрицательная: что происходит с нефтью

На рынке нефти зафиксировали интересную динамику. Сколько стоят самые известные марки нефти – Brent и WTI. Как изменились цены за день и что происходит на рынке – читайте далее.

Сколько стоят эталонные марки нефти

Нефть Brent по состоянию на 9 августа 2022 года торгуется на уровне 95,44 доллара за баррель, что на 1,17 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торгов эта нефть подешевела на 1,25%, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время, сентябрьские контракты на американскую нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 89,59 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 1,07 доллара стоит больше. Но с начала торговой сессии эта марка показывает отрицательную динамику и потеряла 1,29%. В то же время по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 95,48 доллара за баррель (+1,1 доллара);

за баррель (+1,1 доллара); баррель нефти WTI стоит 89,47 доллара США (+1,04 доллара).

Цены на нефть по состоянию на 8 августа колебались на уровне, близком к многомесячному минимуму. Это объясняют тем, что на рынке все большую роль играют страхи относительно рецессии. Это негативно влияет на перспективы спроса, а новые данные показывают более медленное возобновление импорта нефти в Китай за июль, пишет CNBC.

Сценарии развития событий для рынка нефти

Риск потенциальной рецессии – это один из важных факторов на рынке сегодня. Эксперты прогнозируют динамику цен на нефть с учетом различных сценариев относительно рецессии:

В Goldman Sachs говорят о том, что стоимость нефти Brent может вырасти до 140 долларов за баррель уже этим летом. Это при условии, что рецессия не наступит.

за баррель уже этим летом. Это при условии, что рецессия не наступит. Тогда как Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подорожать до 150 долларов и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия все-таки наступит, ожидают, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это напрямую повлияет на спрос.

в этом году с последующим падением до в 2023 году. Ведь это напрямую повлияет на спрос. Это прогноз компании Citigroup, которую кстати привлекли к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.

США и нефть из россии

Это фаза в экономике, во время которой фиксируют общее снижение экономической активности. Обычно рецессии случаются во время общего снижения расходов.

В США также добавили, что динамика на рынке нефти зависит от санкций против россии. Речь идет о нефти. После начала полномасштабного вторжения в Украину страны Европы и еще ряд государств начали процесс изменения формата сотрудничества в этом секторе с государством-агрессором.

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Официальный Вашингтон считает, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся установить потолок для цены на сырье из государства-агрессора – россии.

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