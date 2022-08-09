Ціни пішли вгору, а динаміка від'ємна: що відбувається з нафтою

9 серпня 2022 , 13:18
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На ринку нафти зафіксували цікаву динаміку. Скільки коштують найвідоміші марки нафти – Brent та WTI. Як змінилися ціни за день та що відбувається на ринку – читайте далі.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Нафта Brent станом на 9 серпня 2022 року торгується на рівні 95,44 долара за барель, що на 1,17 долара більше ніж днем раніше. Проте з початку торгів ця нафта подешевшала на 1,25%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас вересневі контракти на американську нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 89,59 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 1,07 долара коштує більше. Але з початку торгової сесії ця марка показує негативну динаміку й втратила 1,29%. Водночас за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

  • марка Brent торгується на рівні 95,48 долара за барель (+ 1,1 долара),
  • барель нафти WTI коштує 89,47 долара США (+ 1,04 долара). 

 

Ціни на нафту станом на 8 серпня коливалася на рівні близькому до багатомісячного мінімуму. Це пояснюють тим, що на ринку все більшу роль відіграють страхи щодо рецесії. Це негативно впливає на перспективи попиту, а нові дані показують повільніше відновлення імпорту нафти у Китай за липень, пише CNBC.

Сценарії розвитку подій для ринку нафти

Ризик потенційної рецесії – це один із важливих факторів на ринку сьогодні. Експерти прогнозують динаміку цін на нафту з врахуванням різних сценаріїв щодо рецесії:

Що таке рецесія Це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

США та нафта з росії

У США також додали, що динаміка на ринку нафти залежить від санкцій проти росії. Йдеться про нафту. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну країни Європи та ще низка держав почали процес зміни формату своєї співпраці у цьому секторі державою-агресоркою.

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Офіційний Вашингтон вважає, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться встановити стелю для ціни на сировину з держави-агресорки – росії.

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Автор: Віта Свірневська