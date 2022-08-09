Ціни пішли вгору, а динаміка від'ємна: що відбувається з нафтою
На ринку нафти зафіксували цікаву динаміку. Скільки коштують найвідоміші марки нафти – Brent та WTI. Як змінилися ціни за день та що відбувається на ринку – читайте далі.
Скільки коштують еталонні марки нафти
Нафта Brent станом на 9 серпня 2022 року торгується на рівні 95,44 долара за барель, що на 1,17 долара більше ніж днем раніше. Проте з початку торгів ця нафта подешевшала на 1,25%, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Водночас вересневі контракти на американську нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 89,59 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 1,07 долара коштує більше. Але з початку торгової сесії ця марка показує негативну динаміку й втратила 1,29%. Водночас за даними Bloomberg, ціна нафти становить:
- марка Brent торгується на рівні 95,48 долара за барель (+ 1,1 долара),
- барель нафти WTI коштує 89,47 долара США (+ 1,04 долара).
Ціни на нафту станом на 8 серпня коливалася на рівні близькому до багатомісячного мінімуму. Це пояснюють тим, що на ринку все більшу роль відіграють страхи щодо рецесії. Це негативно впливає на перспективи попиту, а нові дані показують повільніше відновлення імпорту нафти у Китай за липень, пише CNBC.
Сценарії розвитку подій для ринку нафти
Ризик потенційної рецесії – це один із важливих факторів на ринку сьогодні. Експерти прогнозують динаміку цін на нафту з врахуванням різних сценаріїв щодо рецесії:
- У Goldman Sachs говорять про те, що вартість нафти Brent може зрости до 140 доларів за барель вже цього літа. Це за умови, що рецесія не настане.
- Тоді як Королівський банк Канади очікує, що нафта може подорожчати аж до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.
- Якщо ж рецесія все-таки настане, очікують, що нафта потенційно може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит.
- Це прогноз компанії Citigroup, яку до речі залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.
США та нафта з росії
У США також додали, що динаміка на ринку нафти залежить від санкцій проти росії. Йдеться про нафту. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну країни Європи та ще низка держав почали процес зміни формату своєї співпраці у цьому секторі державою-агресоркою.
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Офіційний Вашингтон вважає, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться встановити стелю для ціни на сировину з держави-агресорки – росії.
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