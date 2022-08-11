Сколько стоят эталонные марки нефти

Нефть Brent по состоянию на 11 августа 2022 года торгуется на уровне 98,73 доллара за баррель, что на 4,08 доллара больше, чем днем ранее. С начала торгов эта марка нефти выросла в цене на 1,37%, согласно данным Finance!Yahoo.

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В то же время, сентябрьские контракты на американскую нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 93,36 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 4,49 доллара стоит больше. С начала торгового дня марка потеряла 1,56%. В то же время по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 98,63 доллара за баррель (+4,03 доллара),

за баррель (+4,03 доллара), баррель нефти WTI торгуется по цене в 93,36 доллара США (+4,49 доллара).

В начале этой недели стоимость нефти тоже резко пошла вверх. Все из-за новых спекуляций на рынке со стороны россии. Речь идет о прекращении с первых дней августа транзита нефти через украинскую систему. В москве заявили, что это все из-за санкций Запада против государства-агрессора, которое 24 февраля 2022 года начало полномасштабную войну против Украины.

Важно! Стоимость нефти в четверг, 11 августа, выросла после отчета Международного энергетического агентства об усилении своего прогноза относительно спроса на черное золото в 2022 году. Дело в том, что из-за стремительного подорожания газа многие потребители стали переходить на нефть, по данным CNBC.

Прогнозы экспертов по ценам на рынке нефти

Специалисты пытаются прогнозировать дальнейшую динамику на рынке нефти. Одним из главных факторов, которые они учитывают, – вероятность начала рецессии:

Эксперты компании Goldman Sachs прогнозируют, что стоимость нефти Brent может возрасти до 140 долларов за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит.

за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит. В то время как Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подорожать вплоть до 150 долларов и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев. При развитии сценария с рецессией прогнозируют, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос.

в этом году с последующим падением до в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос. Об этом говорится в отчете компании Citigroup, недавно привлеченной к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.