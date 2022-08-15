Нефть резко упала в цене: почему так произошло
Нефть начинает новую неделю со значительного падения. Сколько стоят марки нефти Brent и WTI и что происходит на рынке читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят эталонные марки нефти
По состоянию на 15 августа марка нефти Brent торгуются по цене 93,12 доллара за баррель, что на 5,05 доллара меньше чем в прошлую пятницу. С начала торгов эта марка нефти подешевела сразу на 5,12%, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 87,46 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 4,96 доллара стоит меньше. С начала торгового дня марка потеряла 5,03%. В то время как по данным Bloomberg, цена нефти составляет:
- марка Brent торгуется на уровне 93,23 доллара за баррель (-5,06 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 87,40 доллара (-5,26 доллара).
Что происходит на рынке
В понедельник на рынке зафиксировали такой резкий спад из-за опасений спроса на нефть. Это произошло на фоне достаточно негативного отчета по экономике в Китае, который привел к усилению страхов по поводу рецессии. Reuters.
В то время как по данным Международного энергетического агентства, страны ОПЕК+ вряд ли решат увеличить предложение нефти на рынке в ближайшие месяцы из-за ограниченности свободных мощностей Bloomberg. Кроме того, "в основном символическое" повышение объемов добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день в сентябре, может фактически обернуться сокращением, ведь добыча в россии сокращается.
На прошлой неделе на рынке нефти зафиксировали достаточно значительный рост цен на сырье. Одна из ключевых причин – спекуляции на рынке со стороны россии. Речь идет о прекращении с первых дней августа транзита нефти через территорию Украины. По версии официальной москвы все из-за санкций стран Запада.
Прогнозы экспертов по ценам на рынке нефти
В то же время эксперты пытаются спрогнозировать будущую цену на нефть. В настоящее время они учитывают вероятность рецессии как один из важных аспектов на рынке:
- В компании Goldman Sachs заявили, что стоимость нефти Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца текущего года. Эксперт добавляет, что на рынке все еще есть дефицит и даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как в Королевском банке Канады ожидают, что сырье может иметь потенциал цены вплоть до 150 долларов и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.
- Если рецессия произойдет, то ожидают, что нефть может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос.
- Об этом говорится в отчете компании Citigroup, недавно привлеченной к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.
В целом за 2 последних месяца нефть подешевела на рынке примерно на 30%. Среди ключевых факторов влияния – страхи относительно рецессии, что приводит к замедлению мировой экономики и падению спроса на сырье.
В то же время, некоторые аналитики добавили, что укрепление доллара США на валютном рынке также повлияло на снижение спроса на глобальном уровне и соответственно привело к снижению цен, информирует Markets Insider.
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