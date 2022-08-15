Сколько стоят эталонные марки нефти

По состоянию на 15 августа марка нефти Brent торгуются по цене 93,12 доллара за баррель, что на 5,05 доллара меньше чем в прошлую пятницу. С начала торгов эта марка нефти подешевела сразу на 5,12%, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 87,46 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 4,96 доллара стоит меньше. С начала торгового дня марка потеряла 5,03%. В то время как по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 93,23 доллара за баррель (-5,06 доллара),

за баррель (-5,06 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 87,40 доллара (-5,26 доллара).

Что происходит на рынке

В понедельник на рынке зафиксировали такой резкий спад из-за опасений спроса на нефть. Это произошло на фоне достаточно негативного отчета по экономике в Китае, который привел к усилению страхов по поводу рецессии. Reuters.

В то время как по данным Международного энергетического агентства, страны ОПЕК+ вряд ли решат увеличить предложение нефти на рынке в ближайшие месяцы из-за ограниченности свободных мощностей Bloomberg. Кроме того, "в основном символическое" повышение объемов добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день в сентябре, может фактически обернуться сокращением, ведь добыча в россии сокращается.

На прошлой неделе на рынке нефти зафиксировали достаточно значительный рост цен на сырье. Одна из ключевых причин – спекуляции на рынке со стороны россии. Речь идет о прекращении с первых дней августа транзита нефти через территорию Украины. По версии официальной москвы все из-за санкций стран Запада.

Прогнозы экспертов по ценам на рынке нефти

В то же время эксперты пытаются спрогнозировать будущую цену на нефть. В настоящее время они учитывают вероятность рецессии как один из важных аспектов на рынке:

В компании Goldman Sachs заявили, что стоимость нефти Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца текущего года. Эксперт добавляет, что на рынке все еще есть дефицит и даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.

стоимость нефти Brent может возрасти до за баррель до конца текущего года. Эксперт добавляет, что на рынке все еще есть дефицит и даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх. В то время как в Королевском банке Канады ожидают, что сырье может иметь потенциал цены вплоть до 150 долларов и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

ожидают, что сырье может иметь потенциал цены вплоть до и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. Если рецессия произойдет, то ожидают, что нефть может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос.

нефть может обвалиться вплоть до в этом году с последующим падением до в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос. Об этом говорится в отчете компании Citigroup, недавно привлеченной к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.

Справка! Рецессия – это фаза в экономике, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении расходов.

В целом за 2 последних месяца нефть подешевела на рынке примерно на 30%. Среди ключевых факторов влияния – страхи относительно рецессии, что приводит к замедлению мировой экономики и падению спроса на сырье.

В то же время, некоторые аналитики добавили, что укрепление доллара США на валютном рынке также повлияло на снижение спроса на глобальном уровне и соответственно привело к снижению цен, информирует Markets Insider.

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