Скільки коштують еталонні марки нафти

Станом на 15 серпня, марка нафти Brent торгується за ціною 93,12 долара за барель, що на 5,05 долара менше ніж минулої п'ятниці. З початку торгів ця марка нафти подешевшала відразу на 5,12%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 87,46 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 4,96 долара коштує менше. З початку торгового дня марка втратила 5,03%. Тоді як за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 93,23 долара за барель (- 5,06 долара),

за барель (- 5,06 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 87,40 долара (- 5,26 долара).

Що відбувається на ринку

У понеділок на ринку зафіксували такий різкий спад через побоювання щодо попиту на нафту. Це сталося на фоні досить негативного звіту щодо економіки в Китаї, який призвів до посилення страхів щодо рецесії, пише Reuters.

Тоді як за даними Міжнародного енергетичного агентства, країни з ОПЕК+ навряд чи вирішать збільшити пропозицію нафти на ринку у найближчі місяці через обмеженість вільних потужностей, пише Bloomberg. Крім того, "в основному символічне" підвищення обсягів видобування нафти на 100 тисяч барелів на день у вересні, може фактично обернутися скороченням, адже видобуток у росії скорочується.

Минулого тижня на ринку нафти зафіксували досить значне зростання цін на сировину Одна з ключових причин – спекуляції на ринку зі сторони росії. Йдеться про припинення з перших днів серпня транзиту нафти через територію України. За версією офіційної москви все через санкції країн Заходу.

Прогнози експертів щодо цін на ринку нафти

Водночас експерти намагаються спрогнозувати майбутню ціну на нафту. Наразі вони враховують ймовірність рецесію як один із важливих аспектів на ринку:

У компанії Goldman Sachs заявили, що вартість нафти Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця поточного року. Експерт додає, що на ринку все ще є дефіцит й навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.

вартість нафти Brent може зрости до за барель до кінця поточного року. Експерт додає, що на ринку все ще є дефіцит й навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору. Тоді як у Королівському банку Канади очікують, що сировина може мати потенціал ціни аж до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.

очікують, що сировина може мати потенціал ціни аж до і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо рецесія станеться, то очікують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит.

нафта може обвалитися аж до цього року з подальшим падінням до у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит. Про це йдеться у звіті компанії Citigroup, яку недавно залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.

Довідка! Рецесія – це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Загалом за 2 останні місяці нафта подешевшала на ринку приблизно на 30%. Серед ключових факторів впливу – страхи щодо рецесії, що призводить до сповільнення світової економіки та падіння попиту на сировину.

Водночас деякі аналітики додали, що зміцнення долара США на валютному ринку також вплинуло на зниження попиту на глобальному рівні й відповідно призвело до зниження цін, інформує Markets Insider.

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