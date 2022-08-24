Сколько стоят эталонные марки нефти

Марка нефти Brent торгуется на рынке по цене на уровне 101,02 доллара за баррель, что на 3,28 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 0,80% , согласно данным Finance! Yahoo.

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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 94,35 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим торговым днем сырье на 2,57 доллара стоит больше. С начала сессии эта марка нефти подорожала на 0,65 %.