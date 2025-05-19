Почему цена доллара падает

В понедельник, 19 мая, доллар продолжает падать в цене. Курс доллара еще больше отошел от максимума за месяц, который зафиксировали на прошлой неделе, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

Обратите внимание Цветные металлы в центре внимания: что будет с ценами в ближайшие годы

Сейчас на рынок влияют относительно фискальных песрпектив США спровоцировали распродажу долларовых активов. Напомним, что в пятницу, 16 мая, агентство Moody's снизило кредитный рейтинг США с Ааа до Аа1, ссылаясь на рост государственного долга и увеличение бюджетного дефицита.

Фискальные проблемы стали еще более сложными после того, как в воскресенье ключевой комитет Конгресса одобрил предложенный президентом Трампом законопроект о сокращении налогов. В команде Трампа считают, что снижение налогов будет способствовать экономическому росту, увеличит доходы, а также поможет сократить дефицит.

Кроме того, финансовые рынки все еще ожидают два снижения процентных ставок в США, что также давит на доллар. Корректировки ставок прогнозируют на сентябрь и декабрь 2025 года.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США торгуется на уровне 100,18, согласно данным MarketWatch. Во время торгов доллар упал в цена на 0,90%. В течение торговой сессии валюта колебалась в диапазоне от 100,06 до 100,91. С начала 2024 года доллар упал в цене на 7,65%.

Ключевые колебания Индекса доллара США за год: