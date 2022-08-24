Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent торгується на ринку за ціною на рівні 101,02 долара за барель, що на 3,28 долара більше ніж днем раніше. Однак з початку торгової сесії ця марка нафти виросла на 0,80%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 94,35 долара за барель. У порівняні з попереднім торговим днем сировина на 2,57 долара коштує більше. З початку сесії ця марка нафти подорожчала на 0,65%.