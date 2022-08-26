Сколько стоят эталонные марки нефти

Нефть марки Brent заканчивает очередной день с ценой на уровне 99,31 доллара за баррель, что на 0,43 доллара меньше, чем днем ранее. С начала сегодняшних торгов эта марка нефти упала на 0,03%, согласно данным Finance! Yahoo.

Обратите внимание Перспективы экономики Британии и ЕС: чем интересна валютная пара евро – фунт стерлингов

Сентябрьские же контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate, сокращенно WTI, торгуется на уровне 92,27 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией сырье на 0,62 доллара стоит меньше. С начала сессии эта марка нефти упала на 0,27%.