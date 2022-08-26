Скільки коштують еталонні марки нафти

Нафта марки Brent закінчує черговий день з ціною на рівні 99,31 долара за барель, що на 0,43 долара менше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів ця марка нафти впала на 0,03%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate, скорочено WTI, торгується на рівні 92,27 долара за барель. У порівняні з попередньою торговою сесією сировина на 0,62 долара коштує менше. З початку сесії ця марка нафти впала на 0,27%.