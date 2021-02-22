Многие задумываются об инвестициях в криптовалюту и жалеют, что не купили вовремя биткоин. Однако существуют и другие криптовалюты, на которых можно неплохо заработать.

Криптовалюты в последнее время бьют исторические рекорды своей стоимости. Конечно, центром внимания инвесторов остается биткоин – "золото крипторынка", который уже обновил свой максимум в 50 000 долларов.

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Сейчас эксперты дают различные прогнозы по дальнейшей динамике биткоина, но все же большое количество аналитиков ждут его скачка до уровней 100 000 – 150 000 долларов.



Курс биткоина за 22 лютого / Графіка CoinMarketCap

Однако помимо биткоина есть и другие криптовалюты, которые могут быть интересны для инвестиций.

Альтернативы биткоину

Альтернативы биткоину – альткоины – в настоящее время являются интересным вариантом для инвестиций. На сегодня альткоинов на рынке насчитывается более 4 000 штук.

Ethereum

Одним из наиболее интересных альткоинов можно назвать Ethereum, который изначально появился как блокчейн-платформа для создания децентрализованных приложений, функционирующих на основе smart-контрактов. Это универсальная сеть, которая может быть использована абсолютно в любой сфере, от банковских продуктов до децентрализованных игр.



Курс Ethereum за 22 февраля / Графика Investing.com

На сегодняшний день стоимость этой криптовалюты уже превысила 1 900 долларов. Рыночная капитализация Ethereum уже превышает 200 миллиардов долларов. Спрос на эту криптовалюту достаточно высок так как криптомир стремительно развивается, а значит ее можно рассматривать как инструмент для вложения средств.

XRP

Еще один известный альткоин это XRP. После того как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала против компании Ripple иск в суд, токен XRP несколько просел в цене, но, тем не менее, держится вблизи своих локальных максимумов, торгуясь на уровне выше 0,5 доллара с капитализацией в 22,7 миллиарда долларов.



Курс XRP за 22 февраля / Графика TradingView

Если конфликт с SEC разрешится и комиссия откажется от претензий к компании и ее руководству, то XRP снова может продемонстрировать хороший рост.

Tether

Другими крупнейшими по капитализации альткоинами являются также Tether. Tether является так называемым стейблкойном, то есть стабильной криптовалютой. В этом заключается ключевое отличие этой криптовалюты от Bitcoin, Ethereum и XPR.



Курс Tether за 22 февраля / Графика CoinMarketCap

Tether фактически привязан к американскому доллару – 1 Tether составляет примерно 1 доллар США. Капитализация этой криптовалюты составляет около 32 миллиардов долларов. Благодаря стабильности, вложения в эту криптовалюту является одним из способов сохранения средств.

Polkadot

Еще одной криптовалютой, которая интересна для вложения средств, является Polkadot. Эта криптовалюта была создана, чтобы связать между собой разные сети блокчейнов. Если у создателей Polkadot получится добиться поставленной цели, то у разработчиков появится возможность создавать проекты, которые будут работать поверх всех блокчейнов.



Курс Polkadot за 22 февраля / Графика CoinMarketCap

Капитализация этой криптовалюты стремительно растет и сейчас составляет уже 28 миллиардов долларов, а стоимость превысила 30 долларов.

Помимо этих криптовалют существует множество других перспективных альткоинов, которые заслуживают внимания инвесторов. Поэтому инвесторам не стоит концентрироваться только на биткоине, ведь можно получить хорошую прибыль и на других криптовалютах.

Как зарабатывать

Для того чтобы совершать выгодные сделки на крипторынке, важно правильно выбрать торговую платформу. Хорошим вариантом может быть площадка Libertex от финансовой компании Forex Club, на которой уже работает более 2 миллионов трейдеров во всем мире.

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При возникновении вопросов, инвестор всегда может проконсультироваться у экспертов Forex Club. Специалисты с многолетним опытом успешных инвестиций, дадут грамотные рекомендации по рынку и позволят вам сделать первые шаги навстречу заработку на криптовалютах.

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