Багато хто задумується про інвестиції в криптовалюти і шкодує, що не купили вчасно біткойни. Однак існують й інші криптовалюти, на яких можна непогано заробити.

Криптовалюта останнім часом б'є історичні рекорди своєї вартості. Звичайно, центром уваги інвесторів залишається біткойн – "золото крипторинку", який вже оновив свій максимум в 50 000 доларів.

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Зараз експерти дають різні прогнози щодо подальшої динаміки біткойна, але все ж велика кількість аналітиків чекають його стрибка до рівнів 100 000 – 150 000 доларів.



Курс біткойна за 22 лютого / Графіка CoinMarketCap

Однак, крім біткойна, є й інші криптовалюти, які можуть бути цікаві для інвестицій.

Альтернативи біткойну

Альтернативи біткойну – альткойн – зараз є цікавим варіантом для інвестицій. На сьогодні на ринку налічується понад 4 000 альткойнів.

Ethereum

Одним з найцікавіших альткойнів можна назвати Ethereum, який спочатку з'явився, як блокчейн-платформа для створення децентралізованих додатків, що функціонують на основі smart-контрактів. Це універсальна мережа, яку можна використовувати абсолютно в будь-якій сфері, – від банківських продуктів до децентралізованих ігор.



Курс Ethereum за 22 лютого / Графіка Investing.com

На сьогодні вартість цієї криптовалюти вже перевищила 1 900 доларів. Ринкова капіталізація Ethereum вже перевищує 200 мільярдів доларів. Попит на цю криптовалюту досить високий, адже криптосвіт стрімко розвивається, а значить її можна розглядати як інструмент для вкладення коштів.

XRP

Ще один відомий альткойн це XRP. Після того, як Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США подала проти компанії Ripple позов до суду, токен XRP трохи просів в ціні, але попри це тримається поблизу своїх локальних максимумів, торгуючись на рівні вище 0,5 долара з капіталізацією у 22,7 мільярда доларів.

Курс XRP за 22 лютого / Графіка TradingView

Якщо конфлікт з SEC розв'яжеться і комісія відмовиться від претензій до компанії і її керівництву, то XRP знову може продемонструвати хороше зростання.

Tether

Іншими найбільшими за капіталізацією альткойнами є також Tether. Tether є так званим стейблкойном, тобто стабільною криптовалютою. У цьому полягає ключова відмінність цієї криптовалюти від Bitcoin, Ethereum і XPR.



Курс Tether за 22 лютого / Графіка CoinMarketCap

Tether фактично прив'язаний до американського долара – 1 Tether становить приблизно 1 долар США. Капіталізація цієї криптовалюти становить близько 32 мільярдів доларів. Завдяки стабільності, вкладення в цю криптовалюту є одним із способів збереження коштів.

Polkadot

Ще однією криптовалютою, яка цікава для вкладення коштів, є Polkadot. Ця криптовалюта була створена, щоб зв'язати між собою різні мережі блокчейнів. Якщо у творців Polkadot вийде добитися поставленої мети, то у розробників з'явиться можливість створювати проєкти, які будуть працювати поверх всіх блокчейнів.



Курс Polkadot за 22 лютого / Графіка CoinMarketCap

Капіталізація цієї криптовалюти стрімко зростає і зараз становить вже 28 мільярдів доларів, а вартість перевищила 30 доларів.

Крім цих криптовалют існує безліч інших перспективних альткойнів, які заслуговують на увагу інвесторів. Тому інвесторам не варто концентруватися тільки на біткойнах, адже можна отримати хороший прибуток і на інших криптовалютах.

Як заробляти

Для того, щоб робити вигідні угоди на крипторинку, важливо правильно вибрати торгову платформу. Хорошим варіантом може бути майданчик Libertex від фінансової компанії Forex Club, на якій вже працює понад 2 мільйони трейдерів у всьому світі.

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