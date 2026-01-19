На что повлияет рост НДС в России?
Благодаря такому росту НДС, Москва стремится закрыть бюджетную дыру, сообщает 24 Канал со ссылкой СВРУ.
Заметим, что бюджетный дефицит в России в 2025 году стал значительно больше чем ожидалось. Он составлял примерно – 5,7 триллиона рублей, сообщает российское издание "The Moscow Times".
Такая ситуация стала следствием совокупности факторов, в том числе:
- значительных военных расходов;
- уменьшения нефтегазовых доходов России.
Однако увеличение НДС, вместо устранения основной проблемы, вероятно, повлечет ряд других критических последствий для Кремля:
- рост НДС усилит инфляционное давление в России;
- доходы российских предприятий будут падать;
- Центробанк России может принять решение об удерживании высокого уровня учетной ставки на, как минимум, несколько кварталов;
- а также уменьшатся поступления от акцизов и пошлин из-за снижения уровня внутреннего спроса;
Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,
– сообщила украинская разведка.
Интересно! После повышения, НДС в России стал одним из самых высоких в мире. Больший – в Венгрии, там он составляет 27%. Также выше этот налог в ряде стран Северной Европы.
Что еще нужно знать о ситуации в России сейчас?
В России ощутимо сокращаются нефтегазовые доходы. Этому способствуют санкции. В частности, против теневого флота.
Россия хочет начать масштабную программу геологоразведочных работ, рассчитанную до 2031 года. Это будет происходить в Донецкой области. Таким образом Кремль стремится использовать украинские ресурсы, чтобы перекрыть свой дефицит.
Россия наполняет свой бюджет, благодаря украинским ресурсам. Например, зерну. Его активно вывозят с оккупированных территории Украины и сейчас.