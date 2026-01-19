На что повлияет рост НДС в России?

Благодаря такому росту НДС, Москва стремится закрыть бюджетную дыру, сообщает 24 Канал со ссылкой СВРУ.

Читайте также "Трамп" за 22 миллиарда долларов: что известно об одном из самых дорогих военных кораблей США

Заметим, что бюджетный дефицит в России в 2025 году стал значительно больше чем ожидалось. Он составлял примерно – 5,7 триллиона рублей, сообщает российское издание "The Moscow Times".

Такая ситуация стала следствием совокупности факторов, в том числе:

значительных военных расходов;

уменьшения нефтегазовых доходов России.

Однако увеличение НДС, вместо устранения основной проблемы, вероятно, повлечет ряд других критических последствий для Кремля:

рост НДС усилит инфляционное давление в России;

доходы российских предприятий будут падать;

Центробанк России может принять решение об удерживании высокого уровня учетной ставки на, как минимум, несколько кварталов;

а также уменьшатся поступления от акцизов и пошлин из-за снижения уровня внутреннего спроса;

Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,

– сообщила украинская разведка.

Интересно! После повышения, НДС в России стал одним из самых высоких в мире. Больший – в Венгрии, там он составляет 27%. Также выше этот налог в ряде стран Северной Европы.

Что еще нужно знать о ситуации в России сейчас?