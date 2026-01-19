На що вплине зростання ПДВ в Росії?
Завдяки такому зростанню ПДВ, Москва прагне закрити бюджетну дірку, повідомляє 24 Канал з посиланням СЗРУ.
Читайте також "Трамп" за 22 мільярди доларів: що відомо про один із найдорожчих військових кораблів США
Зауважимо, що бюджетний дефіцит в Росії у 2025 році став значно більшим ніж очікувалось. Він складав приблизно – 5,7 трильйона рублів, повідомляє російське видання "The Moscow Times".
Така ситуація стала наслідком сукупності факторів, у тому числі:
- значних військових витрат;
- зменшення нафтогазових доходів Росії.
Проте збільшення ПДВ, замість усунення основної проблеми, імовірно, спричинить низку інших критичних наслідків для Кремля:
- зростання ПДВ посилить інфляційний тиск в Росії;
- доходи російських підприємств будуть падати;
- Центробанк Росії може прийняти рішення про утримування високого рівня облікової ставки на, як мінімум, декілька кварталів;
- а також зменшаться надходження від акцизів та мит через зниження рівня внутрішнього попиту;
Це (зростання ПДВ – 24 Канал) підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,
– повідомила українська розвідка.
Цікаво! Після підвищення, ПДВ в Росії став одним з найвищих у світі. Більший – в Угорщині, там він складає 27%. Також вищий цей податок у низці країн Північної Європи.
Що ще потрібно знати про ситуацію в Росії зараз?
В Росії відчутно скорочуються нафтогазові доходи. Цьому сприяють санкції. Зокрема, проти тіньового флоту.
Росія хоче розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт, розраховану до 2031 року. Це відбуватиметься на Донеччині. Таким чином Кремль прагне використати українські ресурси, аби перекрити свій дефіцит.
Росія наповнює свій бюджет, завдяки українським ресурсам. Наприклад, зерну. Його активно вивозять з окупованих території України і зараз.