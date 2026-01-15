Какие именно исследования хочет провести Россия в Донецкой области?

Указанные исследования будут происходить поэтапно. Фокус ставится именно на сырье, что наиболее нужно в современной экономике, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

То есть, основное внимание будет на:

стратегические металлы;

а также редкие металлы.

Важно! Нужно понимать, что это не разовые геологические выезды. Россияне планируют именно масштабные долгосрочные работы.

Россия, нарушая нормы международного права, пытается компенсировать собственные экономические провалы за счет недр Донетчины, превращая геологоразведку не на инструмент развития региона, а на механизм ресурсного ограбления оккупированных территорий,

– отмечает украинская разведка.

Что еще важно знать об этих исследованиях:

основой для проведения исследования являются советские геологические материалы;

исследования в этом регионе, фактически, прекратились в постсоветский период;

сейчас оккупационная власть ДНР планирует рассматривать эти объекты именно для промышленного освоения, сообщает российское издание ТАСС.

Финансирование этого проекта будет происходить через использование государственного российского бюджета. Заметим, что это довольно значительные вложения, которые осуществляются на перспективу. Ведь быстрой отдачи от таких инвестиций ожидать не стоит.

Почему для России так интересна Донецкая область?