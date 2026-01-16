Что известно об этом линкоре?

Нужно понимать, что об окончательной цене говорить рано. Она будет зависеть от ряда решений, которые еще не были приняты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что именно может повлиять на цену корабля:

тоннаж;

численность экипажа;

вооружение корабля.

Важно! Предварительная оценочная стоимость этого корабля составляла – 15,1 миллиарда долларов.

Линкор с управляемыми ракетами будет вдвое больше любого крейсера или эсминца, построенный ВМС США со времен Второй мировой войны, но примерно втрое меньше авианосца "Джеральд Р. Форд", который сейчас является самым дорогим военным кораблем США,

– сообщает издание.

Напомним, "Форд" был сдан в эксплуатацию еще в 2017 году. Его цена составляла – примерно 13 миллиардов долларов, сообщает PSDinfo.

Аналитик военно-морских сил Бюджетного управления Конгресса Эрик Лабс заметил, что промышленная база судостроения США имеет определенные слабые стороны:

нехватка квалифицированной рабочей силы;

проблемы, которые могут возникнуть с цепочкой поставок.

Именно эти факторы и повлекут рост конечной стоимости судна. По оценке Лабса, цена следующих кораблей может составить от 10 до 15 миллиардов долларов.

Что важно знать о новом американском линкоре?