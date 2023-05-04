По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы Украины оценили в 35,9 миллиарда долларов. Последний раз такой уровень фиксировали только в 2011 году.
Интересно Какие пузыри появляются на финансовых рынках: причины и потенциальные последствия
НБУ о международных резервах Украины
За второй месяц весны объемы украинских резервов выросли на 13%. Эксперты выделяют несколько факторов, способствовавших такой динамике и достижению рекордного уровня 12 лет. В частности, речь идет о:
- Поступление финансовой поддержки от международных партнеров;
- Умеренные долговые выплаты страны в иностранной валюте;
- Уменьшение объемов чистой продажи валюту Нацбанком.
Наибольшая доля в резервах приходится на ценные бумаги – 19,886 миллиарда долларов или 55,3% от общего размера. Наличные, депозиты и корреспондентские счета оценивают в 14,328 миллиарда долларов или 39,9%.
Стоимость монетарного золота в резервах составляет 1,73 миллиарда долларов. В процентном соотношении говорится о доле в размере 4,8%. Напомним, что недавно один из самых известных банков США выделил перспективы драгоценного металла в современных реалиях, назвав его хорошим защитным активом.