Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України оцінили у 35,9 мільярда доларів. Востаннє такий рівень фіксували аж у 2011 році.

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НБУ про міжнародні резерви України

За другий місяць весни обсяги українських резервів зросли на 13%. Експерти виділяють кілька факторів, які сприяли такій динаміці та досягненню рекордного рівня за 12 років. Зокрема, йдеться про:

Надходження фінансової підтримки від міжнародних партнерів;

Помірні боргові виплати країни в іноземній валюті;

Зменшення обсягів чистого продажу валюту Нацбанком.

До теми! Центральний банк США підвищив базову ставку до рекордного рівня з 2007 року. Глава регулятора також вказав, що можливо вони зроблять паузу, але будуть стежити за ситуацією.

Найбільша частка у резервах припадає на цінні папери – 19,886 мільярда доларів або 55,3% від загального обсягу. Натомість готівку, депозити та кореспондентські рахунки оцінюють у 14,328 мільярда доларів або 39,9%.

Вартість монетарного золота у резервах наразі становить 1,73 мільярда доларів. У відсотковому співвідношенні йдеться про частку у розмірі 4,8%. Нагадаємо, що нещодавно один із найвідоміших банків США виділив перспективи дорогоцінного металу у сучасних реаліях, назвавши його хорошим захисним активом.