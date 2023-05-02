В банке из "Большой четверки" назвали золото хорошим защитным активом в условиях высокой инфляции. Мол, драгоценным металлам лучше владеть, когда финансовые активы демонстрируют негативную реальную доходность.

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Один из крупнейших банков США делает ставку на золото

Стратег из Bank of America по инвестициям и биржевым фондам Джаред Вудард добавил, что золото – это один из немногих финансовых инструментов, у которого нет прямой корреляции с акциями. Следовательно, драгоценный металл имеет необходимый потенциал для защиты средств в условиях стагфляции в экономике.

Что такое стагфляция Кризисный период в экономике, когда фиксируют рост цен. Параллельно спрос на рынке ослабевает. Также для этой фазы характерны высокий уровень безработицы и экономическая стагнация или рецессия.

Акции Bank of America сейчас стоят почти 28 долларов за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 222,2 миллиарда долларов, согласно Yahoo!Finance.

Актуальная динамика золота на рынке

В конце марта 2023 года золото начало стремительно дорожать и достигло цены на уровне 1943 долларов за унцию. Выделяют следующие катализаторы:

Неожиданный банкопад в США, всколыхнувший первую экономику мира и другие страны именно в марте 2023 года;

Также немаловажную роль сыграла длительная кампания американского центрального банка по повышению базовой ставки.

К теме! В целом в 2022 году спрос на драгоценный металл достиг рекордного значения 11 лет. Этому способствовали сумасшедшие объемы покупки золота центральными банками.

С января этого года максимально стоимость этого актива достигала 2060 долларов за унцию. Такую цену зафиксировали в середине апреля. Более дорого золото стоило в марте 2022 года.

На момент создания этого материала стоимость драгоценного металла колеблется на уровне 2017 долларов за унцию. С начала торгов цена выросла на 1,78%. GoldPrice.