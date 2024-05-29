НБУ вводит в обращение новую памятную монету: первое фото и отсылка к УНР

29 мая украинский Нацбанк презентовал новую памятную монету. Ее посвятили Государственной специальной службе транспорта, которая является военным формированием в составе Министерства обороны Украины, отвечающим за устойчивость транспортной системы страны.

На презентации монеты присутствовал заместитель главы НБУ Алексей Шабан и глава Администрации Государственной специальной службы транспорта бригадный генерал Александр Яковец.

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НБУ презентовал новую памятную монету

Новая памятная монета имеет номинал в 10 гривен. Ее аверс не отличается от монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, тогда как именно ее реверс является очень тематическим. Вот главные детали:

На реверсе по кругу размещены надписи “ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ТРАНСПОРТА”, а также лозунг ее военнослужащих: “НЕСОКРУШИМЫЕ ДУХОМ ВОССТАНОВЯТ УКРАИНУ!”.

Центр композиции занимает рельефно изображена эмблема военного формирования.

Кроме того, центральным элементом эмблемы является украинский трезубец, под которым отчеканено крылатое колесо Меркурия. Последний символ более 100 лет назад использовали как эмблему Министерства путей УНР.

Это свидетельство о преемственности национальных традиций и особую специфику деятельности службы.

Новая памятная монета от НБУ / Фото Нацбанк

В то же время на заднем плане реверса отчеканили мост, что является символом транспортной инфраструктуры Украины и строительства и восстановления объектов критической и транспортной инфраструктуры.

Другие памятные монеты от Нацбанка

НБУ планирует отчеканить 10 миллионов штук новой памятной монеты. Эту монету будут принимать как обычные оборотные монеты.

В середине июля 2023 года регулятор презентовал монету "В единстве – сила". На мероприятии присутствовали первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова и представители посольств 12 стран мира.

Также в Нацбанке решили отчеканить в специальной монете достижения Воздушных Сил ВСУ, которые отчаянно защищают украинское небо. Поэтому в обращении теперь есть монета "ПВО – надежный щит Украины". По случаю Дня украинской письменности и языка НБУ выпустил еще одну памятную монету. Ее тираж составил 5 тысяч штук. Номинал монеты – 10 гривен.