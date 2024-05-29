НБУ вводит в обращение новую памятную монету: первое фото и отсылка к УНР
Источник:НБУ
29 мая украинский Нацбанк презентовал новую памятную монету. Ее посвятили Государственной специальной службе транспорта, которая является военным формированием в составе Министерства обороны Украины, отвечающим за устойчивость транспортной системы страны.
На презентации монеты присутствовал заместитель главы НБУ Алексей Шабан и глава Администрации Государственной специальной службы транспорта бригадный генерал Александр Яковец.
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НБУ презентовал новую памятную монету
Новая памятная монета имеет номинал в 10 гривен. Ее аверс не отличается от монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, тогда как именно ее реверс является очень тематическим. Вот главные детали:
- На реверсе по кругу размещены надписи “ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ТРАНСПОРТА”, а также лозунг ее военнослужащих: “НЕСОКРУШИМЫЕ ДУХОМ ВОССТАНОВЯТ УКРАИНУ!”.
- Центр композиции занимает рельефно изображена эмблема военного формирования.
- Кроме того, центральным элементом эмблемы является украинский трезубец, под которым отчеканено крылатое колесо Меркурия. Последний символ более 100 лет назад использовали как эмблему Министерства путей УНР.
- Это свидетельство о преемственности национальных традиций и особую специфику деятельности службы.
В то же время на заднем плане реверса отчеканили мост, что является символом транспортной инфраструктуры Украины и строительства и восстановления объектов критической и транспортной инфраструктуры.К теме! НБУ планирует отчеканить 10 миллионов штук новой памятной монеты. Эту монету будут принимать как обычные оборотные монеты.
Другие памятные монеты от Нацбанка
В середине июля 2023 года регулятор презентовал монету "В единстве – сила". На мероприятии присутствовали первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова и представители посольств 12 стран мира.
Также в Нацбанке решили отчеканить в специальной монете достижения Воздушных Сил ВСУ, которые отчаянно защищают украинское небо. Поэтому в обращении теперь есть монета "ПВО – надежный щит Украины". По случаю Дня украинской письменности и языка НБУ выпустил еще одну памятную монету. Ее тираж составил 5 тысяч штук. Номинал монеты – 10 гривен.