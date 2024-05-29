На презентації монети був присутній заступник очільника НБУ Олексій Шабан та глава Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту бригадний генерал Олександр Яковець.

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НБУ презентував нову пам'ятну монету

Нова пам'ятна монета має номінал у 10 гривень. Її аверс не відрізняється від монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, тоді як саме її реверс є дуже тематичним. Ось головні деталі:

На реверсі по колу розміщені написи “ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ”, а також гасло її військовослужбовців: “НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВІДНОВЛЯТЬ УКРАЇНУ!”.

Центр композиції займає рельєфно зображена емблема військового формування.

Крім того, центральним елементом емблеми є український тризуб, під яким викарбуване крилате колесо Меркурія. Останній символ понад 100 років тому використовували як емблему Міністерства шляхів УНР.

Це свідчення про спадковість національних традицій та особливу специфіку діяльності служби.

Нова пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

Водночас на задньому плані реверса викарбували міст, що є символом транспортної інфраструктури України та будівництва й відновлення об’єктів критичної й транспортної інфраструктури.

До теми! НБУ планує відкарбувати 10 мільйонів штук нової пам'ятної монети. Цю монету будуть приймати як звичайні обігові монети.

Інші пам'ятні монети від Нацбанку

У середині липня 2023 року регулятор презентував монету "У єдності – сила". На заході були присутні перша заступниця міністра МЗС України Еміне Джапарова та представники посольств 12 країн світу.

Також у Нацбанку вирішили викарбувати у спеціальній монеті досягнення Повітряних Сил ЗСУ, які відчайдушно захищають українське небо. Тож в обігу тепер є монета "ППО – надійний щит України". З нагоди Дня української писемності та мови НБУ випустив ще одну пам'ятну монету. Її тираж склав 5 тисяч штук. Номінал монети – 10 гривень.