На презентації монети був присутній заступник очільника НБУ Олексій Шабан та глава Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту бригадний генерал Олександр Яковець.
Зверніть увагу Світ чекає на зустріч ОПЕК+: як реагує ринок нафти
НБУ презентував нову пам'ятну монету
Нова пам'ятна монета має номінал у 10 гривень. Її аверс не відрізняється від монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, тоді як саме її реверс є дуже тематичним. Ось головні деталі:
- На реверсі по колу розміщені написи “ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ”, а також гасло її військовослужбовців: “НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВІДНОВЛЯТЬ УКРАЇНУ!”.
- Центр композиції займає рельєфно зображена емблема військового формування.
- Крім того, центральним елементом емблеми є український тризуб, під яким викарбуване крилате колесо Меркурія. Останній символ понад 100 років тому використовували як емблему Міністерства шляхів УНР.
- Це свідчення про спадковість національних традицій та особливу специфіку діяльності служби.
Нова пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк
Водночас на задньому плані реверса викарбували міст, що є символом транспортної інфраструктури України та будівництва й відновлення об’єктів критичної й транспортної інфраструктури.
Інші пам'ятні монети від Нацбанку
У середині липня 2023 року регулятор презентував монету "У єдності – сила". На заході були присутні перша заступниця міністра МЗС України Еміне Джапарова та представники посольств 12 країн світу.
Також у Нацбанку вирішили викарбувати у спеціальній монеті досягнення Повітряних Сил ЗСУ, які відчайдушно захищають українське небо. Тож в обігу тепер є монета "ППО – надійний щит України". З нагоди Дня української писемності та мови НБУ випустив ще одну пам'ятну монету. Її тираж склав 5 тисяч штук. Номінал монети – 10 гривень.