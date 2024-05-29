Какие факторы влияют на рынок нефти

В среду, 29 мая, цены на нефть демонстрируют положительную динамику. Черное золото дорожает из-за ожиданий, что основные производители нефти продолжат сокращение объемов добычи.

Речь идет о встрече ОПЕК+, которая запланирована на 2 июня. Кроме того, прогнозируют, что потребление топлива начнет расти с началом пикового летнего сезона спроса, согласно данным Reuters.

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Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 84,85 доллара за баррель (+0,75%)

Контракты WTI торгуются по цене 80,47 доллара за баррель (+0,80%).

Как изменилась стоимость нефти

Июльские контракты на нефть Brent подорожали на 74 цента или 0,9% с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 84,96 доллара за баррель.

Сырье West Texas Intermediate выросло в цене 69 центов или 0,9%. Американская нефть, также известная как WTI, стоит 80,52 доллара за баррель. По итогам предыдущего торгового дня обе марки нефти подорожали более чем на 1%.