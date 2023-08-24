Новые памятные монеты посвятили смелости украинцев. Их ввели в обращение 24 августа 2023 года.
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НБУ выпустил новые памятные монеты
В Нацбанк добавили, что памятные монеты “Смелость быть. UA” являются особенными, поскольку обычно монеты посвящают личностям, событиям или материальным вещам. Однако регулятор решил запечатлеть в новых монетах то, что объединяет украинцев.
И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, риса, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это – смелость!,
– объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный.
Первая серебряная монета с локальной позолотой номиналом 10 гривен имеет тираж. 5 тысяч единиц. На аверсе монеты можно увидеть композицию, символизирующую Украину. Это изображено благодаря трезубцу, который находится "на острие" времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории.
Новые памятные монеты от НБУ / Фото "Бизнес Цензор"
На зеркальном фоне расположено лезвие меча, а вверху – малый Государственный Герб Украины. В то время как на реверсе выгравирована золотистая звезда, которая стала символом смелости и героического сопротивления украинцев.
Новые памятные монеты от НБУ / Фото "Бизнес Цензор"
Еще одну памятную монету изготовили из нейзильбера. Ее номинал составляет 5 гривен, а дизайн, по сути, дублирует композицию на серебряной монете. Однако акцент сделали на изображении аверса на лезвии меча на матовом фоне. Это символ того, что украинцы готовы встать на защиту своей независимости с оружием в руках. Тираж этой монеты составляет 75 тысяч штук.
Памятные монеты от Нацбанка:
- В августе 2023 г. украинский регулятор выпустил новую монету номиналом 10 гривен в честь воинов ПВО. Тираж – 10 миллионов штук.
- В середине июля 2023 года регулятор презентовал монету. В единстве – сила". На мероприятии присутствовали первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова и представители посольств 12 стран мира.
- Также в начале года НБУ выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим!", Которую посвятили борьбе Украины с русскими захватчиками.