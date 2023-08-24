Новые памятные монеты посвятили смелости украинцев. Их ввели в обращение 24 августа 2023 года.

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НБУ выпустил новые памятные монеты

В Нацбанк добавили, что памятные монеты “Смелость быть. UA” являются особенными, поскольку обычно монеты посвящают личностям, событиям или материальным вещам. Однако регулятор решил запечатлеть в новых монетах то, что объединяет украинцев.

И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, риса, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это – смелость!,

– объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Первая серебряная монета с локальной позолотой номиналом 10 гривен имеет тираж. 5 тысяч единиц. На аверсе монеты можно увидеть композицию, символизирующую Украину. Это изображено благодаря трезубцу, который находится "на острие" времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории.

Новые памятные монеты от НБУ / Фото "Бизнес Цензор"

На зеркальном фоне расположено лезвие меча, а вверху – малый Государственный Герб Украины. В то время как на реверсе выгравирована золотистая звезда, которая стала символом смелости и героического сопротивления украинцев.

Новые памятные монеты от НБУ / Фото "Бизнес Цензор"

К теме! Памятные монеты "Смелость быть. UA" является продолжением серии "Бессмертная моя Украина".

Еще одну памятную монету изготовили из нейзильбера. Ее номинал составляет 5 гривен, а дизайн, по сути, дублирует композицию на серебряной монете. Однако акцент сделали на изображении аверса на лезвии меча на матовом фоне. Это символ того, что украинцы готовы встать на защиту своей независимости с оружием в руках. Тираж этой монеты составляет 75 тысяч штук.

Памятные монеты от Нацбанка: