Курс гривны к доллару и евро 20 января на наличном рынке вел себя нечто похожее. Так, американская и европейская валюты прибавили в цене по сравнению с предыдущим днем.

Доллар во вторник, 20 января, покупали за 28,13 гривны (+5 копеек по сравнению с вторником, 20 января), а продавали – по 28,35 гривны (+4 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во среду покупали за 33,91 гривны (+8 копеек), а продавали по 34,32 гривны (+7 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 20 января таков:

доллар – 28,20 гривны (покупка) и 28,25 гривны (продажа)

евро – 34,00 гривны (покупка) и 34,15 гривны (продажа).

За курсом валют от НБУ 20 января, доллар упал на 4 копейки с предыдущим банковским днем ​​и стоил 28,15 гривны. Евро же наоборот – серьезно прибавило в цене, его оценили в 34,16 гривны.

Как менялся наличный курс в январе 2021

В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.

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