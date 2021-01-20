Курс гривні щодо долара та євро 20 січня на готівковому ринку поводився дещо схоже. Так, американська та європейська валюти додали в ціні в порівнянні з попереднім днем.

Долар у середу, 20 січня, купували за 28,13 гривні (+5 копійок у порівнянні з вівторком, 19 січня), а продавали – по 28,35 гривні (+4 копійки). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у середу купували за 33,91 гривні (+8 копійки), а продавали по 34,32 гривні (+7 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 20 січня такий:

долар – 28,20 гривні (купівля) і 28,25 гривні (продаж);

євро – 34,00 гривні (купівля) і 34,15 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 20 січня, долар впав на 4 копійки з попереднім банківським днем і коштував 28,15 гривні. Євро ж навпаки – серйозно додало в ціні, його оцінили в 34,16 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics у 2021 році погіршили прогноз курсу української валюти до 28,4 гривні за долар.

У Держбюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.

За прогнозами, що у 2021 році гривня буде на рівні 28,12 одиниці за долар.

Тим часом експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що в 2021 році долар коштуватиме 28,6 гривні.

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