Курс валют на 20 января: доллар упал, а евро существенно выросло в цене
На среду, 20 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Официальный курс валют доллара и евро на 19 января
По данным Нацбанка, 20 января по 1 доллар, придется выложить 28,15 гривны. Это на 4 копейки меньше чем 19 января.
Интиресно Нацбанк изменил правила обмена валюты: что нового
Евро же наоборот серьезно прибавило в цене. Поэтому единицу европейской валюты в среду оценили в 34,16 гривны, что на 14 копеек больше чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке:
- Доллар: 28,14 – 28,16 гривны.
- Евро: 34,12 – 34,14 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках:
- Доллар: покупка – 28,03 гривны, продажа – 28,31 гривны.
- Евро: покупка – 33,84 гривны, продажа – 34,26 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс в 2020
Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.
В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.
Источник: 24 канал
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