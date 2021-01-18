За первые недели 2021 гривна укрепилась к доллару. И на этой неделе украинская валюта может продолжить эту тенденцию. Каким будет курс читайте на Финансы 24.

Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 18 по 22 января коридор по доллару на межбанке будет в пределах 28,05 – 28,35 гривны, в банках 27,95 – 28,40 гривны.

Актуально Курс валют на 18 января: доллар и евро не изменились в цене

Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 27,89 – 28,30.

Что влияет на гривну

Нерезиденты заходят в ОВГЗ

За первые 2 аукционы в 2021 году Украина привлекла 17,6 миллиарда гривен, значительную часть из которых дали иностранцы. А это увеличило объем валюты на рынке и соответственно укрепило гривну. Сейчас Минфин предлагает привлекательные ставки (12% годовой доходности), чем и привлекает иностранных инвесторов.

В то же время 20 января Минфин должен выплатить 13,5 миллиарда гривен по ОВГЗ, что временно будет иметь негативное влияние на курс гривны.

Уплата налогов

До 20 января украинские компании будут платить налоги и, вероятно, будут продавать доллар на рынке, что укрепит гривну.

Однако ближе к концу месяца все изменится. Государство возместит бизнесу НДС, а затем на рынке может появиться много гривны и спрос на нее упадет, как и курс.

Как локдаун влияет на гривну

До 24 января в Украине будет действовать локдаун. Поэтому среди импортеров будет меньше спрос на валюту. Курс гривны будет стабилен, по крайней мере учитывая этот фактор.

НБУ сдерживает укрепление гривны

Как только гривна приближалась к отметке 28 за доллар и опускалась ниже, Нацбанк вмешивался с покупкой доллара и сдерживал укрепление гривны. Вероятно, что так будет и дальше.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

гривны за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.

за доллар. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

гривны за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Это падение почти на 20% относительно доллара.

В основном на курс влияли карантинные меры, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка председателя НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в ОВГЗ.

Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex Club.