Гривна будет расти: каким будет курс доллара на этой неделе, 18 – 22 января
За первые недели 2021 гривна укрепилась к доллару. И на этой неделе украинская валюта может продолжить эту тенденцию. Каким будет курс читайте на Финансы 24.
Курс гривны на этой неделе
По расчетам "Минфина", в период с 18 по 22 января коридор по доллару на межбанке будет в пределах 28,05 – 28,35 гривны, в банках 27,95 – 28,40 гривны.
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Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 27,89 – 28,30.
Что влияет на гривну
Нерезиденты заходят в ОВГЗ
За первые 2 аукционы в 2021 году Украина привлекла 17,6 миллиарда гривен, значительную часть из которых дали иностранцы. А это увеличило объем валюты на рынке и соответственно укрепило гривну. Сейчас Минфин предлагает привлекательные ставки (12% годовой доходности), чем и привлекает иностранных инвесторов.
Уплата налогов
До 20 января украинские компании будут платить налоги и, вероятно, будут продавать доллар на рынке, что укрепит гривну.
Однако ближе к концу месяца все изменится. Государство возместит бизнесу НДС, а затем на рынке может появиться много гривны и спрос на нее упадет, как и курс.
Как локдаун влияет на гривну
До 24 января в Украине будет действовать локдаун. Поэтому среди импортеров будет меньше спрос на валюту. Курс гривны будет стабилен, по крайней мере учитывая этот фактор.
НБУ сдерживает укрепление гривны
Как только гривна приближалась к отметке 28 за доллар и опускалась ниже, Нацбанк вмешивался с покупкой доллара и сдерживал укрепление гривны. Вероятно, что так будет и дальше.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс в 2020
Гривна "вошла" 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Это падение почти на 20% относительно доллара.
В основном на курс влияли карантинные меры, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка председателя НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в ОВГЗ.
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