Курс гривны к доллару и евро 19 января на наличном рынке двигался в разном направлении. Так, американская валюта начала дешеветь в цене, а европейская – падать.

Доллар во вторник, 19 января, покупали за 28,08 гривны (-2 копейки по сравнению с понедельником, 18 января), а продавали – по 28,31 гривны (-3 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник покупали за 33,83 гривны (+5 копеек), а продавали по 34,25 гривны (+4 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 19 января таков:

доллар – 28,15 гривны (покупка) и 28,22 гривны (продажа)

евро – 34,90 гривны (покупка) и 34,05 гривны (продажа).

За курсом валют от НБУ 19 января, доллар вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем ​​и стоил 28,19 гривны. Евро также прибавило в цене, но не сильно – всего 1 копейку и стоило 34,02 гривны.

Как менялся наличный курс в январе 2021

В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.

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