Курс валют на 19 січня: долар і євро подорожчали відносно гривні
На вівторок, 19 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро на 19 січня
За даними Нацбанку, 19 січня за 1 долар, доведеться викласти 28,19 гривні. Це на 14 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.
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Євро також додало в ціні, але не сильно – всього 1 копійку. Відтак, одиницю європейської валюти у вівторок оцінили в 34,02 гривні.
Вартість валюти на міжбанку:
- Долар: 28,23 – 28,26 гривні.
- Євро: 34,08 – 34,11 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках:
- Долар: купівля – 28,10 гривні, продаж – 28,36 гривні.
- Євро: купівля – 33,78 гривні, продаж – 34,21 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Як змінювався курс у 2020
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого у минулому році на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.
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