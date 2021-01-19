Курс гривні щодо долара та євро 19 січня на готівковому ринку рухався в різному напрямку. Так, американська валюта почала дешевшати в ціні, а європейська – падати.

Долар у вівторок, 19 січня, купували за 28,08 гривні (-2 копійки у порівнянні з понеділком, 18 січня), а продавали – по 28,31 гривні (-3 копійки). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у вівторок купували за 33,83 гривні (+5 копійок), а продавали по 34,25 гривні (+4 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 19 січня такий:

долар – 28,15 гривні (купівля) і 28,22 гривні (продаж);

євро – 34,90 гривні (купівля) і 34,05 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 19 січня, долар виріс на 14 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28,19 гривні. Євро також додало в ціні, але не сильно – всього 1 копійку і коштувало 34,02 гривні.

Як змінювався готівковий курс у січні 2021

У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.

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