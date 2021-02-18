Курс гривны к доллару и евро 18 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты упали в цене.

По данным finance.ua, доллар в четверг, 18 февраля, покупали за 27,76 гривны (-3 копейки по сравнению со средой, 17 февраля), а продавали – по 27,97 гривны (-5 копеек).

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Евро в четверг покупали за 33,32 гривны (-9 копеек), а продавали по 33,72 гривны (-9 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 18 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,85 гривны (покупка) и 27,92 гривны (продажа)

евро – 33,50 гривны (покупка) и 33,65 гривны (продажа).

Официальный курс валют 18 февраля

Источник: НБУ

В четверг доллар подорожал на 7 копеек и остановился на отметке в 27,90 гривны. Европейская валюта упала на 13 копеек, ее оценили в 33,64 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В январе 2021 года украинская гривна укреплялась, за исключением короткого периода после рождественских праздников.

2021 года украинская гривна укреплялась, за исключением короткого периода после рождественских праздников. В феврале тенденция роста гривны сохранялась благодаря повышенному вниманию инвесторов-нерезидентов к ОВГЗ. Однако негативные новости от МВФ стали одной из причин подорожания доллара в середине месяца.

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