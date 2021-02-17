На среду, 17 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 17 февраля

На среду, 17 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,83 гривны. Это на 15 копеек больше, чем 16 февраля.

К слову Гривна укрепилась до 5-месячного максимума: Нацбанк назвал главные причины

Европейская валюта также ощутимо упала в цене. Следовательно, евро во среду оценили в 33,77 гривны, что на 17 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,90– 27,92 гривны;

Евро: 33,75 – 33,78 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,78 гривны, продажа – 28,00 гривны.

Евро: покупка – 33,51 гривны, продажа – 34,91 гривны.

Чего ожидать от курса гривны в 2021 году

В бюджете на 2021 год цену украинской гривны заложили на уровне 29,1 за доллар.

По прогнозам МВФ, в 2021 году курс гривны относительно доллара будет составлять 28,12 гривны.

В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики убеждены, что 1 доллар в 2021 году будет стоить 28,6 гривны.

Как менялся курс валют в 2020 году

Гривна начала 2020 год с курсу 23,69 за доллар, а закончил на отметке 28,27 гривны. Итак, украинская валюта упала почти на 20% по отношению к доллару. Главными факторами, которые повлияли на курс валют, являются:

карантинные мероприятия;

ситуация на мировых рынках;

переговоры с МВФ;

отставка главы НБУ;

продажи аграриев;

желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.