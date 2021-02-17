Курс валют на 17 февраля: доллар и евро серьезно обвалились в цене
На среду, 17 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс валют доллара и евро на 17 февраля
На среду, 17 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,83 гривны. Это на 15 копеек больше, чем 16 февраля.
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Европейская валюта также ощутимо упала в цене. Следовательно, евро во среду оценили в 33,77 гривны, что на 17 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,90– 27,92 гривны;
- Евро: 33,75 – 33,78 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,78 гривны, продажа – 28,00 гривны.
- Евро: покупка – 33,51 гривны, продажа – 34,91 гривны.
Чего ожидать от курса гривны в 2021 году
- В бюджете на 2021 год цену украинской гривны заложили на уровне 29,1 за доллар.
- По прогнозам МВФ, в 2021 году курс гривны относительно доллара будет составлять 28,12 гривны.
- В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики убеждены, что 1 доллар в 2021 году будет стоить 28,6 гривны.
Как менялся курс валют в 2020 году
Гривна начала 2020 год с курсу 23,69 за доллар, а закончил на отметке 28,27 гривны. Итак, украинская валюта упала почти на 20% по отношению к доллару. Главными факторами, которые повлияли на курс валют, являются:
- карантинные мероприятия;
- ситуация на мировых рынках;
- переговоры с МВФ;
- отставка главы НБУ;
- продажи аграриев;
- желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.
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