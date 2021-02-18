Курс гривні щодо долара та євро 18 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти впали в ціні.

За даними finance.ua, долар у четвер, 18 лютого, купували за 27,76 гривні (-3 копійки у порівнянні з середою, 17 лютого), а продавали – по 27,97 гривні (-5 копійок).

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Євро у четвер купували за 33,32 гривні (-9 копійок), а продавали по 33,72 гривні (-9 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 18 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,85 гривні (купівля) і 27,92 гривні (продаж);

євро – 33,50 гривні (купівля) і 33,65 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 18 лютого

Джерело: НБУ

У четвер долар подорожчав на 7 копійок і зупинився на позначці що 27,90 гривні. Європейська валюта впала на 13 копійок, її оцінили в 33,64 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

У січні 2021 року українська гривня зміцнювалася, за винятком короткого періоду після різдвяних свят.

2021 року українська гривня зміцнювалася, за винятком короткого періоду після різдвяних свят. У лютому тенденція росту гривні зберігалася завдяки підвищеній увазі інвесторів-нерезидентів до ОВДП. Проте негативні новини від МВФ стали однією з причин здорожчання долара у середині місяця.

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