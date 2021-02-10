Украинская гривна показывает положительные результаты на межбанковском валютном рынке. За первую неделю февраля она укрепилась на 1,4% относительно доллара.

Председатель совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что курс гривны относительно доллара укрепился до 5-месячного максимума. В своем фейсбук-сообщение он назвал главные причины.

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Почему курс гривны относительно доллара укрепился

"Факторами, которые способствуют укреплению курса гривны, остаются положительная конъюнктура на мировых товарных рынках (хотя стремительный рост мировых цен на нефть и природный газ несколько ухудшило условия торговли для Украины) и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран", – заявил Данилишин.

Справка. По состоянию на 10 февраля доллар в Украине, по данным Нацбанка, составляет 27,64 гривны.

Главные цифры за последнюю неделю

► Объем интервенций Национального банка по покупке иностранной валюты за 1 – 8 февраля 2021 составил 160 миллиона долларов, а объем международных резервов НБУ увеличился до 287 миллиардов долларов. долларов.

► Объем гривневых облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов за неделю вырос на 1,7 миллиарда гривен – до 96,5 миллиарда гривен, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении.

Вклады в государственные ценные бумаги

По словам председателя совета НБУ, спрос на государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов обусловлен высокой доходностью, которая во время первого аукциона февраля составила 11,77%, что почти на 50 базисных пунктов выше, чем средневзвешенная стоимость размещенных в январе.

"Увеличили свои вложения в гривневые государственные ценные бумаги также банки (+2,1 миллиарда гривен в неделю) и юридические лица (+1,2 миллиарда гривен), – добавил Богдан Данилишин.



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