На понедельник, 15 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 15 февраля

На понедельник, 15 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,84 гривны. Такие же показатель были и 12 февраля.

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Европейская валюта наоборот – упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 33,68 гривны, что на 13 копеек меньше чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке:

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,88 – 27,90 гривны;

Евро: 33,72 – 33,74 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках:

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,80 гривны, продажа – 28,04 гривны.

Евро: покупка – 33,49 гривны, продажа – 34,86 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году по сообщению "Интерфакс-Украина", которые получили материалы отчета.

за доллар в 2021 году по сообщению "Интерфакс-Украина", которые получили материалы отчета. В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.

В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.