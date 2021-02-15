Курс валют на 15 февраля: доллар остановился, евро наоборот – упало в цене
На понедельник, 15 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс валют доллара и евро на 15 февраля
На понедельник, 15 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,84 гривны. Такие же показатель были и 12 февраля.
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Европейская валюта наоборот – упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 33,68 гривны, что на 13 копеек меньше чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке:
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,88 – 27,90 гривны;
- Евро: 33,72 – 33,74 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках:
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,80 гривны, продажа – 28,04 гривны.
- Евро: покупка – 33,49 гривны, продажа – 34,86 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году по сообщению "Интерфакс-Украина", которые получили материалы отчета.
- В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс в 2020
Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.
В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.
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