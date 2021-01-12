На середу, 12 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 12 січня

Як повідомляє Нацбанк, у вівторок, 12 січня, 1 долар коштує 28 гривень 20 копійок, що на 8 копійок менше, ніж у понеділок, 11 січня.

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Євро також суттєво впало у ціні. Одиницю європейської валюти оцінили у 34 гривні 28 копійок, це на 63 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,14 – 28,16 гривні;

– 28,14 – 28,16 гривні; євро – 34,15 – 34,17 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,13 гривні, продаж – 28,38 гривні;

купівля – 28,13 гривні, продаж – 28,38 гривні; євро: купівля – 34,07 гривні, продаж – 34,59 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Це падіння майже на 20% відносно долара.

В основному на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в ОВДП.