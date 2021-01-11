Курс гривны относительно доллара и евро 11 января на наличном рынке вел себя очень похоже – американская и европейская валюты потеряли в цене. Доллар в понедельник покупали за 28,14 гривны (-11 копеек по сравнению с субботой), а продавали – по 28,39 гривны (-6 копеек).

Евро в понедельник покупали за 34,1 гривны (-10 копеек), а продавали по 34,6 гривны (-23 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Наличный курс валют в Киеве 11 января такой:

доллар – 28,25 гривны (покупка) и 28,35 гривны (продажа);

евро – 34,25 гривны (покупка) и 34,4 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 11 января доллар подешевел на 12 копеек и стоил 28,28 гривны. Евро стоил 34,91 гривны – на 6 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день.

Как менялся курс валют в течение года

С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта. Это связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подорожал сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара пришелся на начало июля 2020 года – на фоне отставки главы НБУ.

Похожая ситуация с евро. С конца 2019 года евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.