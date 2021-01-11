Цена биткойны за 10 – 11 января упала на 21% до 32 389 долларов. Это крупнейший двухдневный спад со времен, когда пандемия COVID-19 впервые ударили по мировым рынкам. Чего ожидать дальше от криптовалют – читайте на Финансы 24.

Из-за резкого снижения цены аналитики заговорили о том, что бум на криптовалюты может пойти на спад. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

До теми Биткоин обвалился на 20% за последние сутки, Ethereum упал в цене еще больше

Что было раньше

Цена биткоинов начала расти в 2020 году. В декабре она впервые обновила свой исторический максимум и достигла отметки в более 20 000 доллара.

Уже в начале 2021 года – 8 января – криптовалюта побила рекорд и стоила 41 921 доллар. Аналитик Анри Арсланян пояснил, что такие рекорды связанные с постоянным появлением институциональных игроков и страхом розничных инвесторов упустить свой шанс.

Что говорят аналитики

Нынешняя ситуация напоминает крипто-бум в 2017 году, прежде чем цена на биткоин так же быстро пошла на убыль.

Еще предстоит определить, является ли это началом более масштабного изменения, но теперь мы видели этот разрыв параболы, так что, возможно, так оно и есть,

– сказал руководитель отдела развития бизнеса криптобиржи Luno в Сингапуре Виджай Айяр.

С таким мнением согласен и главный инвестиционный директор Guggenheim Investments Скотт Майнерд, который еще в конце декабря предусматривал, что биткоин может достичь отметки в 400 000 долларов.

Чего ожидать дальше

Сторонники криптовалюты утверждают, что ралли на этот раз отличается от прошлых циклов. По их мнению, актив "созрел" с приходом институциональных инвесторов и рассматривается как законное средство защиты от ослабления доллара и риска инфляции.

Другие обеспокоены тем, что крипто-бум подпитывается множеством фискальных и монетарных стимулов. Они убеждены, что биткоин вряд ли когда-нибудь станет жизнеспособной валютной альтернативой.

Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.