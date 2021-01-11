Курс гривні щодо долара та євро 11 січня на готівковому ринку поводився дуже схоже – американська та європейська валюти втратили в ціні. Долар у понеділок купували за 28,14 гривні (-11 копійок у порівнянні з суботою), а продавали – по 28,39 гривні (-6 копійок).

Євро в понеділок купували за 34,1 гривні (-10 копійок), а продавали по 34,6 гривні (-23 копійки). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Готівковий курс валют у Києві 11 січня такий:

долар – 28,25 гривні (купівля) і 28,35 гривні (продаж);

євро – 34,25 гривні (купівля) і 34,4 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 11 січня долар подешевшав на 12 копійок і коштував 28,28 гривні. Євро коштувало 34,91 гривні – на 6 копійок дорожче, аніж попереднього банківського дня.

Як змінювався курс валют протягом року

Від початку 2020 року долар поступово росте. Пік зростання припав на першу половину березня. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу в Україні та введенням карантину – в цей період долар здорожчав одразу на 3 гривні за пів місяця. Ще одне зростання долара припало на початок липня 2020 року – на фоні відставки голови НБУ.

Схожа ситуація з євро. З кінця 2019 року євро, як і долар, зростало у ціні, особливо на початку карантину – тоді європейська валюта додала у ціні одразу 4 гривні за короткий період.