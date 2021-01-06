Курс гривны относительно доллара и евро 6 января на наличном рынке вел себя по разному – американская валюта снова подешевела, зато европейская наоборот – прибавила в цене.

Доллар в среду покупали за 28,21 гривны (-4 копейки по сравнению со вторником), а продавали – по 28,46 гривны (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в среду покупали за 34,43 гривны (+4 копейки), а продавали по 34,93 гривны (+3 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 6 января такой:

доллар – 28,40 гривны (покупка) и 28,50 гривны (продажа);

евро – 34,65 гривны (покупка) и 34,75 гривны (продажа).

Согласно курсу валют от НБУ 6 января доллар подешевел на 3 копейки и стоил 28,40 гривны. Евро стоил 34,93 гривны – на копейку дешевле, чем день назад.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5 – 15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за полмесяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Потом был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Между тем начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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