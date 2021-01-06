На среду, 6 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 6 января

Как сообщает Нацбанк, во вторник, 6 января, 1 доллар стоит 28 гривен 40 копеек, что на 3 копейки меньше, чем во вторник, 5 января.

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Евро также немного упало в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 93 копейки, что на 1 копейку меньше, чем накануне.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,24 – 28,26 гривны;

– 28,24 – 28,26 гривны; евро – 34,62 – 34,65 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,51 гривны;

покупка – гривны, продажа – гривны; евро: покупка – 34,38 гривны, продажа – 34,90 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

гривны за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.

за доллар. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

гривны за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Это падение почти на 20% относительно доллара.

В основном на курс влияли карантинные меры, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка председателя НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в ОВГЗ.